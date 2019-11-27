15 يناير.. انطلاق معرض الكويت للطيران بمشاركة 37 دولة

ذكر مدير شركة “الجابرية” لتنظيم المعارض أحمد بهبهاني، أن معرض الكويت للطيران سينطلق في 15 يناير القادم، ويستمر لمدة أربعة أيام، برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف بهبهاني، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركته في اليوم الختامي للمعرض البريطاني في الكويت، أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستشارك في معرض الطيران، وأن إجمالي الدول المشاركة في المعرض سيكون 37 دولة.

وأوضح، أن اليوم الأول سيكون مخصصا للمدعيين الرسميين، واليوم الثاني لرجال الأعمال والمعنيين بقطاع الطيران، والثالث والرابع للجمهور.

وأشار بهبهاني، إلى أن “معارض الطيران يتم فيها استعراض قوى وإمكانيات مختلف الدول ومدى تقدمها في موازين القوى وهذا ما يعطيها أهمية كبرى”.

وقال: “استطعنا من خلال معرض الطيران الكويتي السابق وضع اسم الدولة عاليا، وهو فخر لنا كمنظمين للمعرض”. وأفاد بأن سلاح الجو الكويتي سيقدم عرضا أثناء المعرض، بالإضافة إلى الطيران العمودي في وزارة الداخلية. وحول المعرض البريطاني في الكويت، الذي افتتح أول من أمس الإثنين، قال بهبهاني، إن المعرض يشمل جميع المنتجات البريطانية في الكويت، مضيفا أن “هيئة تشجيع الاستثمار المباشر شاركت في هذا المعرض، وهي المرة الأولى التى تشارك فيها الهيئة، حيث قدمت تسهيلات لتشجيع الاستثمار في دولة الكويت، وهي مبادرة طيبة من الهيئة”. وأكد، أن الحضور كان متميزا من شركات ورجال أعمال، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي. وأوضح، أن “العلاقات الكويتية البريطانية تاريخية ومتميزة، وهي امتداد لـ120 عاما، عندما وقعت الكويت وبريطانيا عام 1899 اتفاقية الحماية”.

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