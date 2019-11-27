تواصل الاضطرابات في العراق لليوم الـ34 على التوالي

تتواصل الاضطرابات الأمنية في العراق اليوم الأربعاء، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات لليوم الـ 34 على التوالي، وسط انتشار كبير لقوات مكافحة الشغب.

وقال شهود عيان: إن محافظات البصرة والناصرية والمثنى والديوانية و كربلاء والنجف وبابل وساحتي التظاهر في بغداد شهدت الليلة الماضية، انتشارا كبيرا لقوات مكافحة الشغب على خلفية الاضطرابات الأمنية وقطع الطرق والشوارع والجسور وشل الحركة بشكل شبه كامل وإغلاق الطرق بالإطارات مع المحافظات المجاورة.

وأوضح الشهود، أن حالة الاستقرار الأمني عادت إلى محافظة بابل بعد ليلة صاخبة شهدت مصادمات بين القوات العراق ية والمتظاهرين حيث استخدمت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع حتى منتصف الليلة الماضية، لتفريق المتظاهرين، حيث أصيب نحو 40 متظاهرا بحالات اختناق لاستنشاقهم الغازات.

وذكر الشهود أن حركة الاحتجاجات تواصلت طوال الليلة الماضية، في شوارع مدينة كربلاء رافقها استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأدت إلى إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق واعتقال عدد من المتظاهرين واغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى كربلاء .

وأشار الشهود إلى أن مدينة النجف شهدت إحراق الإطارات وإغلاق الطرق والجسور وتوقف الحياة في أغلب دوائر الدولة والمدارس الحكومية والأهلية والكليات في ظل انتشار كثيف للقوات الأمنية، فيما شوهد تدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة الصدرين المكتظة بالمتظاهرين. وشهدت محافظات البصرة والناصرية والمثنى والديوانية وواسط اضطرابات وإغلاق شبه تام للطرق والجسور وخاصة تلك المؤدية إلى حقول إنتاج النفط الخام وموانئ أم قصر والزبير التجارية والطرق الداخلية. وتشهد ساحات التظاهر في بغداد حالة من الهدوء الحذر وخاصة في ساحة حافظ القاضي التي تشهد بشكل متقطع أعمال عنف بين القوات الأمنية ومتظاهرين تصل بعض الأحيان حتى ساحة الوثبة المجاورة لها وسط بغداد في حين يسود الاستقرار التام ساحتي التحرير والخلاني.

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