مظاهرة للمزارعين بالجرارات في باريس

زحفت أعداد من الجرارات الزراعية عبر الطرق الفرنسية السريعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء متوجهة إلى العاصمة باريس ، وذلك قبل مظاهرة مقررة للمزارعين.

وقالت كريستيان لامبرت، رئيسة أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا، في تصريحات إذاعية، إن نحو ألف جرار تجمعوا في العاصمة، كما تتواجد أعداد أكبر في العديد من المدن.

ويشعر المزارعون الفرنسيون بحالة من الغضب في ظل الضوابط الصارمة المتزايدة على استخدام مبيدات الآفات والحشرات، وإبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ما يعتبرونه شروطا تجارية لا تصب في صالحهم مع السلاسل التجارية الكبرى.

وقالت لامبرت :”لدي انطباع بأن الجميع يريدون توجيهنا للطريقة التي نقوم بها بعملنا رغم أن المزارعين لا يجنون دخلا يكفيهم للعيش”.

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