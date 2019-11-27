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الحكم بالإعدام على متطرفين نفذوا هجوما على مقهى في بنغلاديش عام 2016

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

دكا-العنوان

قضت محكمة بنغلادشية، اليوم الأربعاء، بإعدام سبعة متطرفين إسلاميين لعلاقتهم بالهجوم الدامي على مقهى في دكا عام 2016 كان يتردد عليه غربيون، والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا بينهم 18 أجنبياً.

واعتبرت المحكمة أن هدف المتطرفين كان زعزعة استقرار الدولة ذات الغالبية المسلمة البالغ عدد سكانها 168 مليون نسمة، وتحويلها ملاذا للمتطرفين.

وقال المدعي العام عبدالله أبو للصحافيين إن “سبعة من المتهمين دينوا وحكم عليهم بالإعدام. وتمت تبرئة أحد المتهمين”.

وفي الهجوم الذي وقع في يوليو 2016 قام شبان مسلحون ببنادق هجومية وسواطير بمحاصرة المقهى الواقع في حي غولشان الراقي في دكا.

المصدر-وكالات

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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