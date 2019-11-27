مدافع يونايتد: لا أرغب أن يتذكرني الناس لإصابتي بالسرطان لكن بإنجازاتي

وصرح تايلور: “هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا يفكرون مثلي أن الناس يتذكرونهم فقط بسبب مرض السرطان”.

وأضاف “يقولون في قرارة أنفسهم، هذا ما فعلته، أنت شخص رائع بأن تخرج من ذلك الأمر، لكنني أعتقد أن الرسالة أنه يمكنك أن تصبح أكثر من ذلك وأرغب في أن أكون أكثر مما أنا عليه”.

وتابع “نعم، ما حدث جزء مني، ولن أخبئ الأمر، لكن هذا ما هو عليه، جزء مني لكنني لا أٌعرف به، السرطان شيء قد حدث، لكنه لن يكون سبب تذكر الناس لي”.

وأتم “لا أرغب في أن أكون لاعب كرة قدم فقط، أرغب في أن أصبح شخصا يتطلع الناس إليه فيما يخص زيادة الدخل لمساعدة الغير”.

تم تشخيص تايلور صاحب الـ19 عاما بمرض السرطان في سبتمبر 2018 وفيما بعد اُكتشف أن السرطان انتشر في معدته والغدد اللمفاوية في بطنه ورئتيه.

صاحب الـ19 عاما خضع لعلاج سريع وتدخل جراحي عاجل وخضع للعلاج الكيميائي لمدة وصلت إلى 9 أسابيع حتى نجح في تخطي المرض.

بعد 14 شهرا من تشخيصه بالمرض، استدعى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لاعبه إلى تشكيل الفريق الذي سيسافر إلى كازخستان لمواجهة أستانا في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

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