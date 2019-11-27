تقارير: سانتو الأقرب لخلافة إيمري في أرسنال.. ولاعبان سابقان مرشحان

وقال التقرير نصا: “خلال الوقت الحالي الذي نكتب فيه تلك الكلمات، لازال أوناي إيمري مدربا لأرسنال، لكن لا يبدو الأمر جيدا تماما للمدرب الإسباني، خاصة وأنه نقل مكتبه إلى القبو، وجرانيت تشاكا يستعمل مكان ركن سيارته”.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي نونو سانتو يتصدر قائمة المرشحين، وهو ما المحت إليه صحيفة “دايلي ميل” كذلك، خاصة وأن فلسفته وطريقته في اللعب تعد تغييرا كبيرا بالنسبة للنادي اللندني.

وألمح التقرير إلى أنه إن لم يرغب النادي في الحصول على خدمات سانتو أو لم يتمكن من التوصل لاتفاق سريع، فسيتجه إلى ميكيل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، أو فريدي ليونبرج مساعد أوناي إيمري الحالي.

وأوضحت “جارديان” أنه من سيستبدل أوناي إيمري عليه أن يتأكد من استعادة طموح النادي في أسرع وقت للتواجد ضمن الأربعة الكبار، وضمان عودة الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت ليكونا عاملا حاسما وأساسيا في الفريق.

أرسنال لم يفز في أي مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انتصاره بنتيجة 1-0 ضد بورنموث يوم 6 أكتوبر الماضي في الجولة الثامنة، ومنذ ذلك الحين خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

الوضع مختلف بالنسبة للنادي اللندني في بطولة الدوري الأوروبي، فرغم تعادله في الجولة الرابعة مع مضيفه فيتوريا جيماريتش، إلا أنه حصد 10 نقاط بعد انتصاره في أول 3 جولات بنتائج كبيرة، سجل خلالها 10 أهداف واستقبل هدفين.

ويستعد أرسنال لاستضافة إينتراخت فرانكفورت يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

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