مقتل 17 شخصا وإصابة 13 آخرين في حادث حافلة في نيبال

ذكرت الشرطة في نيبال ، أن حافلة ركاب انحرفت عن الطريق، وانزلقت إلى واد في جنوب نيبال اليوم الأربعاء، مما أسفر عن وفاة 17 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين.

وقال رجل الشرطة مادهاف ريجمي إن الحافلة سقطت لمسافة نحو 300 متر لتتحطم في الواد في بلدة ساندهيكاركا بمقاطعة أرجاكانتشي.

وأضاف أن 13 شخصا من بينهم السائق، يتلقون العلاج في مستشفيين اثنين في المنطقة.

وقال، إن سبب ال حادث لم يتضح بعد. ويقع موقع ال حادث على بعد نحو 227 كيلومترا من جنوب غرب كاتماندو.

جدير بالذكر أن حوادث الطرق شائعة في نيبال الجبلية التي شهدت في السنوات الأخيرة دفعة في بناء طرقات تربط المناطق النائية بالبلدات والمدن عبر البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا