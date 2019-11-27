واشنطن: ستعلن قريبا ردنا على الرسوم الأوروبية على عمالقة الإنترنت

أعلنت إدارة دونالد ترامب الأربعاء، أنها ستنشر في الثاني من ديسمبر الإجراءات الانتقامية ردًا على فرض فرنسا رسوما على المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة.

وقال الممثل الأمريكي للتجارة المكلف القضية في بيان أنه “على وشك استكمال التحقيق” في تأثير الرسوم على الشركات الأمريكية و”سيسلم نتائجه في الثاني من ديسمبر”.

وأوضح البيان أن “الممثل الأمريكي للتجارة سيعلن في الوقت نفسه كل إجراء ينجم عن التحقيق”.

ورسم “غافا” (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل إيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

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