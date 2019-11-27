فرض حظر التجوال فى محافظة النجف العراقية

أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجوال في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقى موقع”السومرية نيوز” نسخة منه إنه “تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر”.

وكان لؤي الياسري، محافظ النجف قد دعا مساء اليوم، رجال العشائر والمثقفين وأعضاء التنسيقيات والإعلاميين، إلى التدخل لدى المتظاهرين لإيقاف العنف المتصاعد في محافظة النجف على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.

وقال الياسري، في بيان على خلفية الاضطرابات التي تشهدها محافظة النجف مساء اليوم “نؤكد للجميع أننا ماضون في طريق وأد الفتنة وعدم استخدام العنف، وأضاف:”بادرنا بالتواصل مع المحتجين للعدول عن هذا التصعيد الأخير، وذلك من أجل النجف وأبنائها ومن أجل الحفاظ على سلمية احتجاجات النجفيين.”

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