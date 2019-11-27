رابع حريق كبير بمصنع للبتروكيماويات في ولاية تكساس

قال مسئولون إن ثلاثة عمال أصيبوا بجروح اليوم الأربعاء عندما تسبب انفجار هائل في اندلاع حريق بمصنع للبتروكيماويات ب ولاية تكساس الأمريكية، في واقعة هي الأحدث ضمن سلسلة من الحوادث بمصانع الكيماويات في المنطقة.

وأضاف المسئولون أن انفجارا وقع داخل منشأة تابعة لمجموعة “تي.بي.سي” لإنتاج الكيماويات في بورت نيتشيس أعقبته انفجارات ثانوية هشمت النوافذ وأطاحت بالأبواب المغلقة ودفعت المسئولين لإخلاء المنازل التي تقع في نطاق نصف ميل من المنشأة التي تبعد نحو 90 ميلا شرقي هيوستن.

وقال بيتون كيث المتحدث باسم “تي.بي.سي” إن مسئولي مكافحة الحرائق‭‭ ‬‬قرروا‭‭ ‬‬ترك النيران في وحدة معالجة البوتادين حتى تخمد ويركزون على الحيلولة دون اتساع رقعة ال حريق . ولم يذكر متى يمكن إخماد النيران.

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي تبلغ مساحته 218 فدانا ويأتي في أعقاب حرائق أخرى في منشآت لإنتاج وتخزين البتروكيماويات في تكساس.

وفي مارس، اشتعل حريق في منشأة لتخزين الكيماويات خارج هيوستن على مدى أيام وبعد ذلك بشهر اندلع حريق آخر في منشأة شمال شرق هيوستن مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخر. وفي يوليو، تسبب حريق بمصنع كيماويات تابع لشركة إكسون موبيل في بايتاون ب ولاية تكساس في إصابة 37 شخصا. ووقع الانفجار بوحدة المعالجة بالمنشأة.

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