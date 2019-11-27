المسماري: وحدات الجيش تؤمن حقل الفيل وتقوم بعمليات تمشيط

قال الناطق باسم القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري اليوم الأربعاء إن وحدات الجيش تؤمن حقل الفيل، وتقوم بعمليات تمشيط وننتظر تقريرا عن المنشآت المتضررة داخل الحقل.

وأوضح المسماري في بيان صحفي له أن 27 إرهابيا يستقلون 25 إلى 27 آلية قاموا بالهجوم على حقل الفيل، ودخلوه، مضيفا أن كل وحدات الجيش في مرزق وتراغن وغات وأوباري رفعت درجة الاستعداد لمواجهة أي خطر.

وأضاف أن حقول الفيل تحت سيطرة الجيش منذ فبراير الماضي، مشيرا إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر كان قد أمر العسكريين بعدم دخول المنشآت النفطية باعتبارها مدنية.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا