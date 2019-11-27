بالفيديو – أياكس يتصدر بإسقاط ليل.. ولايبزيج يحبط بنفيكا

وكرر بطل هولندا تفوقه على ليل بعدما فاز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، ورفع رصيده إلى 10 نقاط لينفرد بالصدارة مستغلا تعادل فالنسيا وتشيلسي بنتيجة 2-2 الذي جعل رصيد الأخيرين 8 نقاط.

وسجل حكيم زياش وكوينسي بروميس هدفي أياكس في الدقيقتين 2 و59 وبذلك ودع ليل البطولة رسميا.

وبذلك فوز أياكس في الجولة السادسة يضمن له تصدر المجموعة والتأهل للدور ثمن النهائي.

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ويستضيف أياكس فريق فالنسيا في الجولة السادسة بينما يلعب ليل في إنجلترا ضد تشيلسي.

وفي لايبزيج بألمانيا، فرط بنفيكا البرتغالي في تقدمه على الفريق المحلي بالفوز ليتعادل بنتيجة 2-2 ليعقد موقفه في المجموعة السابعة.

وأحرز لويس ميجيل ألفونسو وكارلوس فينيسيوس هدفي بنفيكا في الدقيقتين 20 و59 ورفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط واستمر متذيلا لترتيب المجموعة.

وظل لايبزيج، الذي سجل هدفيه ايميل فورسبيرج في الدقيقتين 90 و96، متصدرا ورفع رصيده إلى 10 نقاط وخلفه صاحبي الـ7 نقاط، زينيت سان بطرسبرج وليون.

ويستضيف بنفيكا فريق زينيت في الجولة السادسة بينما يحل لايبزيج ضيفا على ليون.

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