أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول وسط الحديث عن اتفاقية دفاع مشترك

إسطنبول-العنوان

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في مكتبه بقصر “دولمة باهجة” في ولاية إسطنبول.

ولم تقدم الرئاسة التركية أي تفاصيل أخرى عن فحوى هذه الزيارة، كما لم تعلن حكومة الوفاق عن زيارة السراج إلى أنقرة والدوافع التي من ورائها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها السراج إلى تركيا للقاء أردوغان.

وتأتي هذه الزيارة في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة بتوقّع السراج مع أردوغان مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المشترك، حيث بموجب هذه المذكرة فإن حكومة الوفاق 2 مليار دولار سنويا لأنقرة لمدة 10 سنوات.

من جانبها أعلنت الحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء رفضها القاطع والتام لتوقيع هذه الاتفاقية، التي اعتبرتها تقويضًا لجهود القوات المسلحة في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المسلحة منها.