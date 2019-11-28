بنين تطلب من سفير الاتحاد الأوروبي مغادرة البلاد

اتهمت حكومة بنين الأربعاء أوليفر نيتي بالمشاركة في أنشطة “تخريبية” وأمرته بمغادرة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بحلول الأول من ديسمبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة آلان أورونلا في مؤتمر صحفي، إن هذا الدبلوماسي “شارك في أنشطة قد نعتبرها تخريبية”، ما أضر بالتعاون الثنائي.

وقال أورونلا “وظائف السفير تفترض مسبقاً التزامه باللياقة تجاه سلطات البلد المضيف”، مضيفا “يجب أن يكون احترام هذا الالتزام متبادلًا”.

وقال دبلوماسي بارز من بنين طلب عدم الكشف عن هويته، إن السفير “تدخل في الشئون الداخلية بشكل كبير.. فقد كان يدعو منظمات المجتمع المدني إلى الاحتجاج ضد الحكومة”.

وأضاف أن وزير خارجية بنين حذره مرارا بسبب “تجاوزاته”. من جهتها،أكدت متحدثة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل طلب الطرد، وقالت إن سلطات بنين أبلغت الاتحاد بقرارها في 20 نوفمبر. وقالت المتحدثة “بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا يوجد ما يبرر مثل هذا الإجراء في العلاقات الجيدة عموماً حتى الآن بين الاتحاد الأوروبي و بنين “. وأضافت “لقد طلبنا من شركائنا في بنين أن يقدموا لنا بسرعة بعض التوضيحات بشأن الأسباب المحددة لقرارهم، لكننا لم نتلقاها بعد”.

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