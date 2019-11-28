اتفاق نهائي لتطوير ميناء سوسة

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال)، أمس الأربعاء، إن مصلحة الموانئ توصلت «لاتفاق حول المسودة النهائية» مع مجموعة «غويدري» الأميركية للأمن بشأن أعمال التطوير والاستثمار في ميناء سوسة شرق البلاد.

وأضافت «وال» أن مصلحة المواني أوضحت في بيان بالخصوص أن الفرق الفنية التابعة للمصلحة على تواصل يومي مع مسؤولي الشريك الأميركي وأن المسودة النهائية للاتفاق «تضمنت تفاصيل استثمارية بينها قيمة عقد الإنشاء التي رست على 1.3 مليار دولار».

وأكدت المصلحة أن مجموعة «غويدري» الأميركية ستشرع في عمليات الإنشاء «فور استتباب الوضع الأمني في طرابلس والتي ستسبقها عملية توقيع العقد النهائي»، لافتة إلى أن «المسودة النهائية تضمنت سنوات استثمار تصل إلى 35 عاما».

وكما أكدت المصلحة أن بنود الاتفاق النهائي «تنصف الجانب الليبي حيث وضعت معايير التعاقد على أسس القوانين الليبية وما يضمن حق الدولة الليبية وتحسين الوضع الاقتصادي»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

كانت مجموعة «غويدري» الأميركية أعلنت أن الاستثمار في ليبيا سيوفر 2500 فرصة عمل متوقعة أن يبدأ التشغيل عام 2022 بإيرادات تصل إلى 60 مليون دولار سنويا.

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