الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم اليوم الخميس منازل أربعة أسرى فلسطينيين يتهمهم بقتل جندي إسرائيلي قبل ثلاثة أشهر في الضفة الغربية .

وذكرت المصادر أن عملية هدم منازل جرت في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل وأعقبتها مواجهات بين قوات الجيش وعشرات الفلسطينيين أصيب عدد منهم بالرصاص المطاطي والاختناق.

وبحسب المصادر فإن فلسطينيا توفى وأصيب نجله بجروح بعد صدم سيارتهما من جانب جرافة عسكرية إسرائيلية في الخليل عقب عملية الهدم.

ومن جهته ادعى الجيش الإسرائيلي أن عملية هدم منازل استهدفت أعضاء خلية نفذت عملية طعن قتل فيها جندي إسرائيلي في الخليل في شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الجيش في بيان أن عملية الهدم تمت بعد رفض الالتماسات التي قدمتها عائلات الأسرى الأربعة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تنفيذ أوامر الهدم.

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