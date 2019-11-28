حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال الطقس على غالبية مناطق ليبيا، كما تميل درجات الحرارة إلى الدفء نهارا على مناطق الشمال.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و30 درجة مئوية على كافة المناطق.

رأس جدير حتى مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و26 درجة مئوية.

سرت – الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال تكون الضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر وبنغازي خلال الليل وباكر.

الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية، وتصل اليوم على غات إلى 30 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

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