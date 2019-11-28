بعد 40 عاما.. نيوزيلندا تعتذرعن حادث تحطم طائرة

اعتذرت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الخميس عن تعامل الحكومة قبل 40 عاما مع حادث تحطم طائرة في القارة القطبية الجنوبية أودى وقتئذ بحياة 257 شخصا في أسوأ كارثة تشهدها البلاد في أوقات السلم.

كانت الرحلة 901 التابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية أقلعت من أوكلاند في 28 نوفمبر 1979 في جولة لمشاهدة معالم القطب الجنوبي عندما تحطمت على جانب جبل إريبوس البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 3794 مترا بالقرب من محطة مكمردو الأمريكية لأبحاث القارة القطبية الجنوبية .

وكان معظم الضحايا، وهم 237 راكبا وطاقم الطائرة الذي يضم 20 شخصا، من نيوزيلندا لكن كان بينهم أمريكيون وكنديون ويابانيون وأستراليون.

وألقيت المسئولية عن الحادث في بداية الأمر على الطيارين لكن بعد غضب شعبي تم تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في الحادث. وخلصت اللجنة إلى أن السبب الرئيسي للحادث هو الخطوات التي اتخذتها شركة الطيران المملوكة للدولة لإعادة برمجة نظام الملاحة في الطائرة دون إخطار الطاقم.

كما قال رئيس اللجنة القاضي السابق بيتر ماهون إن شهودا من شركة الخطوط النيوزيلندية تعمدوا تقديم أدلة غير صحيحة واصفا دفاع الشركة بأنه “سلسلة منسقة من الأكاذيب”.

وانتقدت الشركة والحكومة تقريره. وقالت أرديرن خلال مراسم تأبين أقيمت في مقر الحكومة في أوكلاند اليوم الخميس إن أفعال الحكومة والشركة وقتئذ سببت المزيد من الألم والحزن لعائلات الضحايا.

وأضافت في كلمتها “بعد أربعين عاما ونيابة عن حكومة اليوم، حان وقت الاعتذار عن أفعال شركة طيران كانت مملوكة وقتئذ بالكامل وتسببت في خسارة الطائرة وخسارة أحبائكم” واعتذرت شركة الخطوط النيوزيلندية في 2009 لعائلات الضحايا عن الأخطاء التي اقترفتها فيما يتعلق بالحادث وعبرت رئيسة الشركة تيريزا ولش عن أسفها اليوم الخميس.

وأضافت “اعتذر نيابة عن شركة طيران فشلت قبل أربعين عاما في القيام بواجبها لرعاية ركابها وطاقمها”.

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