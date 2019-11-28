تقرير: بروسيا دورتموند يعرض 30 مليون يورو لضم ثنائي يوفنتوس

ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية فأن الأصفر والأسود يأمل في تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية خاصة بعد التراجع في صراع لقب الدوري الألماني.

ولا يعيش الثنائي أياما سعيدة في يوفنتوس الموسم الجاري، إذ خرج المهاجم الكرواتي من خطط ماوريسيو ساري ولم يخض أي مباراة منذ بداية الموسم.

بينما لا يجد إيمري تشان الفرصة الكافية للمشاركة كأساسي ولم يتم قيده في قائمة السيدة العجوز أوروبيا.

وكان ماندزوكيتش قد ارتبط بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولا يعد غريبا على أندية الدوري الألماني إذ لعب سابقا لصفوف فولفسبورج وبايرن ميونيخ.

وأضاف التقرير أن دورتموند يحاول الحصول على الثنائي مقابل 30 مليون يورو، في الوقت الذي أبدى يوفنتوس استعداده للاستماع لعروض بنفس القيمة للاعب الوسط الألماني فقط.

وشارك تشان في 5 مباريات فقط وجميعها كبديل في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، عقب انضمامه الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول الإنجليزي.

ويخوض يوفنتوس الذي لم يذق طعم الخسارة منذ بداية الموسم مباراة أمام ساسولو في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، فيما يلتقي بروسيا دورتموند مع هيرتا برلين.

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