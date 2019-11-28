جماهير مالمو تصب غضبها على تمثال إبراهيموفيتش بعد شراء أسهم النادي المنافس

إبراهيموفيتش استحوذ على 22% من أسهم النادي الذي أنهي الموسم الماضي في المركز الثالث ().

في أكتوبر الماضي كُرم السويدي المخضرم بتمثال خارج ملعب نادي مالمو الذي بدأ معه مسيرته الكروية.

وشعرت جماهير مالمو بالغضب وأشعلت النيران باستخدام الألعاب النارية، ومن قبلها قام عددا من المشجعين بتعليق “مقعد مرحاض” في ذراع التمثال وتغطية الوجه.

كافا هوسينبور نائب رئيس مشجعي مالمو قال تعليقا على رد الفعل الغاضب من الجماهير: “هذا التمثال لم يعد مهما الآن مع الأخذ في الاعتبار موقعه وماذا يفعل الآن”.

وتابع “يريد بنشاط أن يكون النادي الآخر أفضل من النادي الذي جعله ما هو عليه”.

ولعب إبراهيموفيتش في بداية مسيرته لصفوف مالمو السويدي متدرجا في صفوفه قبل الانتقال لأياكس الهولندي ومن ثم يوفنتوس وإنتر وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ولوس أنجلوس جالاكسي.

وسبق للنادي السويدي أن حقق لقب الدوري مرة واحدة في تاريخه عام 2001.

وجلس سابقا مسؤولي نادي ميلان الإيطالي مع مينو رايولا وكيل اللاعب من أجل بحث انتقاله في يناير المقبل ().

وأغلق البرتغالي جوزيه مورينيو الباب حول انضمام زلاتان إلى توتنام في يناير المقبل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا ().

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

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