لا ليجا تفتتح معرضا للصور في القاهرة.. لإبراز الطابع التنافسي والتحول الكبير

أزاح معرض الصور الستار عن أفضل 20 صورة تمثل الطابع التنافسي للبطولة خلال الموسم الجاري 2019-2020، وبعد مُضي ما يقرب من ثلث مباريات الموسم الذي وصفته رابطة “لا ليجا” بالأكثر تنافسية خلال العِقد الجاري، واصفة ذلك بـ”البطولة الأكثر تنافسية بين البطولات الخمس الكبرى الأوروبية في كرة القدم”.

وتواجد في حفل الافتتاح مندوب لا ليجا في مصر، خوان فوينتيس، بجانب عدد من مسؤولين آخرين في مجال كرة القدم والإعلام.

وقام مندوب رابطة الدوري الإسباني بالحديث خلال افتتاح المعرض قائلا: “الموسم شهد تنافسا شديدا، فبعد 14 جولة من الموسم نجد 6 فرق في الصدارة، هم برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد وأتليتك بلباو، تفصل بينهم 5 نقاط فقط، وهناك 3 فرق مختلفة تتصدر جدول ترتيب لا ليجا سانتاندير في أوقات متباينة خلال الجولة الأخيرة”.

وواصل “النقاط الخمس التي تفصل الفرق المحتلة للمراتب المؤهلة للمنافسات الأوروبية بعد 13 جولة هي أقل عدد من النقاط خلال ربع قرن، ويعود الرقم القياسي السابق والبالغ ست نقاط إلى موسم 1998-1999، والذي تصدر فيه برشلونة الترتيب وقائده وقتها كان بيب جوارديولا”.

كل لوحة تتضمن لحظة تقص قصة رائعة خاضها الفريق إحدى جولات الموسم الماضي، وتتضمن تعليقات توضح تاريخ النادي باللغتين العربية والإنجليزية.

كما استندت لا ليجا في معرضها على ما قام به غرناطة الصاعد مؤخرا لمجموعة الصفوة قادما من الدرجة الثانية وليفانتي اللذين فازا ضد برشلونة حامل اللقب، بل وكذلك الأول تصدر الترتيب لفترة.

وتابع خوان “الإحصائيات لا يمكنها أن تعكس نفس الوضع في باقي البطولات الأوروبية الكبرى، برشلونة حصل على 66% من جميع النقاط المحتملة، يوضح ذلك صعوبة المنافسة حاليا، مثلا ليفربول حصل على 94% من النقاط المحتملة، ويوفنتوس 88% وباريس سان جيرمان 77% وبوروسيا مونشنجلادباخ 75%، وهي تؤكد وجود صورة مختلفة في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا عما هو عليه الحال في إسبانيا”.

وأكمل “ساعدت قواعد الرقابة المالية التي تم إقرارها بدء من سنة 2013 على تقوية الفرق ونموها بشكل مستدام، في الماضي كانت هناك نوادي تعيش دورات من الصعود والهبوط في الدرجة الأولى وفقا لأوضاعها المالية، اختفى هذا الوضع حاليا، وأصبح بإمكان جميع الفرق من أول إلى آخر الترتيب أن تستقطب نجوما عالميين بشكل لم يحدث من قبل”.

واستطرد “في المقام الثاني، حولت عملية البيع المركزية لحقوق البث التلفزيوني التي بدأت 2015 الواقع المالي لأغلب أندية الدوري، إذ ضمنت زيادة سريعة في مداخيل لا ليجا والتي انتقلت من 600 مليون يورو في 2015 إلى 1.865 مليار يورو حاليا، وتم توزيعها بشكل أكثر تساويا بين الفرق”.

وأتم “نجد على سبيل المثال فريقا مثل أتليتك بلباو يشهد زيادة صاروخية في حقوق البث من 17 مليون يورو إلى 71 مليون فقط في بضع سنوات، في حين أندية مثل ريال بيتيس تزداد قوتها النسبية في السوق إلى حد نجاحها في ضم نبيل فقير بطل كأس العالم مع فرنسا من فريق كبير مثل ليون”.

وخلال افتتاح المعرض تم عرض تصريح لسيرخيو راموس قائد ريال مدريد يقول فيه: “لا يمكنك أن تضمن الفوز في أي مباراة بغض النظر عن الفريق الذي ستواجهه، وهذا ما يجعل بطولتنا الأفضل في العالم”.

وأوضحت لا ليجا خلال الحفل، أنه سيتم افتتاح معرض الصور ابتداء من الخميس في الخامسة مساء ويومي الإثنين 2 ديسمبر إلى الخامسة مساء في جامعة ESLSCA في الدقي وسيكون هذا المعرض متاحا للجماهير بشكل مجاني بدعم من السفارة الإسبانية، كما سيزور المعرض مناطق ومؤسسات أخرى في مصر خلال سنة 2020.

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