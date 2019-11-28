أسباب تأخر إعداد الترتيبات المالية للعام 2020

إيوان ليبيا – وكالات :

أطلع وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، عضو المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم الخميس، على الخطوات المتخذة لإعداد الترتيبات المالية للعام 2020، وأسباب تأخيرها.

وناقش الطرفان آلية صرف المخصصات المالية للوزارات والمصالح والهيئات التابعة لحكومة الوفاق للعام الجاري، وتأكيد متابعة صرف المرتبات في مواعيدها، حسب بيان إدارة التواصل بحكومة الوفاق على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وخلال الشهور الماضية، ‏عقدت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية اجتماعات لمناقشة ميزانية العام 2020 مع الجهات الممولة من الخزانة العامة، منها ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، والهيئة الليبية للإغاثة، ودار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، وتضمنت الاجتماعات أيضًا، صندوق دعم الزواج، ومجمع المرج للرعاية الاجتماعية، ومركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين جنزور، ومركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، ومركز الدراسات الاجتماعية، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما ناقشت ‏اللجنة ميزانية العام المقبل لجهاز تنمية واستثمار النهر الصناعي، وميزانية وزارة الدفاع والجهات التابعة.

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