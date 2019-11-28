بالفيديو – شباب يونايتد يخسر من أستانا

وأقيمت تلك المباراة لحساب المجموعة الـ12 والتي يتصدرها يونايتد حتى معرفة نتيجة لقاء ألكمار وبارتيزان بلجراد الذي سيقام في وقت لاحق.

ويتصدر يونايتد المجموعة بـ10 نقاط مقابل ثماني نقاط لألكمار وأربعة لبارتيزان بلجراد وأخيرا أستانا بثلاث نقاط.

وضمن يونايتد بالفعل تأهله لدور الـ32 الثاني ولكنه لم يضمن الصدارة حتى الآن.

افتتح جيسي لينجارد أهداف المباراة ليونايتد في الدقيقة العاشرة.

وأدرك ديميتري شوموكو التعادل لأستانا في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 62 ارتطمت الكرة بلاعب يونايتد ديشون بيرنارد لتسكن مرماه بالخطأ.

وشهدت المباراة مشاركة سبعة لاعبين من يونايتد للمرة الأولى في البطولات الأوروبية وهم من خريجي أكاديمية النادي.

كما ارتدى جيسي لينجارد شارة قيادة يونايتد للمرة الأولى في مسيرته.

video:1

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا