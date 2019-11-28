ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا هنديا

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان “يسعد مجموعة سيتي لكرة القدم أن تعلن توصلها لاتفاق بشأن شراء الحصة الأكبر من ملكية نادي مومباي سيتي الناشط في الدوري الهندي للمحترفين”.

وأضاف البيان “بذلك أصبح مومباي سيتي النادي الثامن في المجموعة”.

وتملك مجموعة (C.F.G) أغلبية أسهم نادي مومباي سيتي فيما يتبقى للمساهمين الحاليين الحصة المتبقية التي تبلغ 35%.

مجموعة سيتي لكرة القدم يسيطر عليها أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات إذ يملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الأندية الثمانية التي تملكها مجموعة سيتي لكرة القدم هي:-

– مانشستر سيتي الإنجليزي

– نيويورك سيتي الأمريكي

– مولبورن سيتي الاسترالي

– جيرونا الاسباني

– أتلتيكو توركوي الأوروجوياني

– يوكوهاما مارينوس الياباني

– سيتشوان جيونيو الصيني

– مومباي سيتي الهندي

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