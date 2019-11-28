كأس العالم للأندية 2019 و2020 حصريا على بي إن سبورتس

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 و2020 في قطر لأول مرة في تاريخ البلاد وستُبث مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORT، حسبما أعلنت الشبكة في بيانها الرسمي.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الـ 11 من شهر ديسمبر المقبل وحتى الـ 21 من نفس الشهر.

ويتنافس على البطولة كل من: ليفربول (بطل أوروبا) – فلامنجو (بطل أمريكا الجنوبية) – مونتيري (بطل أمريكا الوسطى) – الترجي (بطل إفريقيا) – هيينجين سبورت (بطل أوقيانوسيا) – الهلال السعودي (بطل آسيا) – السد القطري (بطل الدوري القطري – البلد المضيف-).

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