منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضع غاز الأعصاب نوفيتشوك على قائمة المواد المحظورة

بعد مرور ثمانية عشر شهرا على تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا ، أضافت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الخميس، غاز الأعصاب ” نوفيتشوك ” إلى قائمة المواد المحظورة.

ولم يذكر المتحدث باسم المنظمة، اسم غاز الأعصاب السام صراحةً، ولكنه قال إنه تم إضافة مادة كيميائية سامة من تحقيق بريطانيا في قضية سكريبال إلى القائمة. وكان قد سبق للسلطات البريطانية أن أوضحت في تحقيقاتها في القضية أنه غاز ” نوفيتشوك “.

وأكد خبير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النتائج التي توصلت إليها السلطات البريطانية في ذلك الوقت.

وكان سكريبال وابنته ضحية لهجوم استهدفهما في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس 2018 ، والذي أفلتا منه بالكاد.

ولقيت امرأة أخرى حتفها بعد أن تعرضت للسم الذي عُرف لاحقًا بأنه السلاح الكيماوي روسي الصنع ” نوفيتشوك “.

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