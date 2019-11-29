السودان يجيز قانون تفكيك نظام الرئيس السابق البشير.. ورئيس الوزراء: يحفظ كرامة الشعب

ذكر التليفزيون الرسمي أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان أجاز في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس قانونا بهدف “تفكيك” نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار: “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق”.

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