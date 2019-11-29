شوقي غريب: صلاح إلى الأولمبياد؟ هل يعقل قول لا لأحد أفضل 3 لاعبين في العالم

وقال شوقي غريب: “منتخب البرازيل استعان بـ نيمار من قبل، وكذلك منتخب الأرجنتين فعل ذلك مع ميسي”.

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت “هل يعقل أن يكون لدينا أحد أفضل 3 لاعبين في العالم وماركة عالمية لـ مصر ولديه الرغبة في اللعب معنا، ونقول له “لا”؟ من يقدر على ذلك”.

وتابع “شاهدت تصريحات يورجن كلوب بخصوص عدم إبدائي أي رغبة حتى الآن لتواجد صلاح معنا، وأقول الآن أنني بكل تأكيد أريد محمد صلاح”.

وأردف “ولكن دعونا لا نستبق الأحداث. لدينا أجندة دولية في مارس ويونيو خاصة بالمنتخب الأول وسنرى ما سيحدث”.

وأكمل حديثه قائلا: “قد لا احتاج لضم 3 لاعبين فوق السن، ربما لاعب واحد أو اثنين”.

وأشار “بالطبع نحتاج لمحمد صلاح ولكن قد يكون هناك أزمة مع ليفربول بخصوص فترة الإعداد ومن هنا قد لا يأتي. سنرى ما سيحدث في النهاية والوقت مازال طويلا”.

ويقود غريب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق في يوليو المقبل. ويحق للمنتخب ضم ثلاثة لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما.

وتنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو حتى الثامن من أغسطس وذلك أثناء فترة إعداد الأندية الأوروبية للموسم الجديد.

بينما ينطلق الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021 في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، مع نهاية مسابقة كرة القدم في الأولمبياد. ()

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