إعادة تطبيق الملاك الوظيفي للعام الحالي

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري قرارا يقضي بإعادة تطبيق الملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي.

ويقضي القرار رقم (1246) لسنة 219 بأن تتولى إدارة الاحتياط العام الإشراف المباشر على تنفيذ الملاك الوظيفي بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل والإدارات المختصة بوزارة التعليم.

وبحسب القرار يتم تنفيذ الملاك الوظيفي وفق مرحلتين الأولى على مستوى المدارس ورياض الأطفال وتشرف عليها لجنة برئاسة مدير المدرسة أو الروضة وعضوية مساعدي المدير للفترتين الصباحية والمسائية ومنسق الشؤون الإدارية للفترة الصباحية أما المرحلة الثانية فهي على مستوى مراقبة التعليم وتشرف عليها اللجنة المشكلة بموجب قرار الوزير.

من جانبه قال مدير إدارة الاحتياط العام أبوبكر الهاشمي إن الوزارة تعمل سنويا علي تطبيق الملاك الوظيفي وفق كل عام دراسي وتحديثه وفق الوظائف الفعلية بالمؤسسة التعليمية، مؤكدا أنه جرى معالجة كل الملاحظات التي وردت من مصلحة التفتيش التربوي ونتائج اجتماعات الوزارة مع مراقبي التعليم في هذا الشأن.

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