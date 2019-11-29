واشنطن تدعو كوريا الشمالية لـتجنب الاستفزازات بعد إجراء تجربة صاروخية

دعت واشنطن بيونج يانج إلى “تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ ” وذلك بعد اعلان سيول أنّ كوريا الشماليّة أطلقت الخميس “قذيفتَين لم تحدّد طبيعتهما”.

وتزامنت عمليّة الإطلاق الجديدة مع عطلة عيد الشّكر في الولايات المتّحدة ، فيما لا تزال المحادثات النوويّة بين بيونج يانج و واشنطن مجمّدة.

والإعلان المقتضب الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أفاد بأن بيونج يانج أطلقت قذيفتين شرقا من إقليم هامغيونغ الجنوبي سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.

وأضاف أن إطلاق القذيفتين تم الخميس عند الساعة 16,59 بالتوقيت المحلي أي في ساعات الفجر الأولى في واشنطن تزامنا مع بدء عيد الشكر في الولايات المتحدة، أكبر عطلة سنوية أمريكية.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في بيان إنّها “على عِلم بالتقارير” المتعلّقة بعمليّة إطلاق القذيفتين. ودعا البيان بيونج يانج إلى “تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ والى العودة للمفاوضات (..) لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل”. وأتى اطلاق القذيفتين قبل يوم من ذكرى مرور سنتين على أول تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات من نوع هواسونج-15 والذي يقول محللون إنه قادر على بلوغ كل البر الأمريكي. وقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن اطلاق القذيفتين الخميس هو الاحدث في سلسلة انتهاكات تقوم بها كوريا الشمالية.



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