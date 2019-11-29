أقنعة Pooh تنضم إلى فانديتا في مظاهرات هونج كونج| صور

انضم قناع الشخصية الكارتونية للدب ” بوه ” إلى مجموعة الأقنعة التى يرتديها المتظاهرون فى هونج كونج ، ويمثل قناع فانديتا أبرز تلك الأقنعة.

ورغم أن المحكمة العليا في هونج كونج قد أصدرت الجمعة الماضية قرارًا يسمح للحكومة بإعادة العمل بقانون مثير للجدل يحظر على المشاركين في الاحتجاجات ارتداء أقنعة الوجه لمدة سبعة أيام،إلا أن المتظاهرين يصرون على ارتداء تلك الأقنعة.

وفرضت الرئيسة التنفيذية ل هونج كونج كاري لام الشهر الماضي حظر ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات، واستدعت بذلك صلاحيات طوارئ تعود للحقبة الاستعمارية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.

ووافقت الشرطة في هونج كونج بشكل مؤقت على وقف تنفيذ القانون، حيث تجاهل المتظاهرون الأمر واستمروا في ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي خرجت فيه هونج كونج من انتخابات محلية أظهرت فوز المعارضة. وتسود احتجاجات عنيفة هونج كونج ، المركز المالي الآسيوي، منذ خمسة أشهر، اعتراضا على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي، الصين ، وقد تم سحب مشروع القانون.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا