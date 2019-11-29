خسائر حريق مصنع للأسفنج بسوق الجمعة

إيوان ليبيا – وكالات :

قدرت الأجهزة الأمنية تلفيات حريق وقع قبل أيام في مصنع للأسفنج بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، بنحو 150 ألف دينار.

وكان مركز شرطة سوق الجمعة تلقى بلاغا بوقوع الحريق المملوك لأحد المواطنين، حسب بيان مديرية أمن طرابلس، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

ونجم عن الحريق تدمير نحو 50 أسفنجة «بلوكة»، ومجموعة ماكينات خياطة خاصة بالمصنع، لتقدر الخسائر بـ 150 ألف دينار، ولازالت التحقيقات في الواقعة مستمرة لمعرفة أسباب الحريق. ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات جراء الحريق من عدمه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا