مؤتمر علمي حول بيئة الأعمال بليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

انطلقت في مدينة اجدابيا فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول بيئة الأعمال في ليبيا، والذي ينتظم على مدار يومين تحت شعار “الواقع والآفاق المستقبلية”.

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المؤتمر، برعاية جامعة اجدابيا وشهد حفل الافتتاح تكريما خاصاً لـ”عبد السلام نوح كريم” أحد معلمي مدينة أجدابيا، كما ألقت “هند صالح البشاري” أولى المحاضرات تحت عنوان “التفكير التصميمي في بيئة الأعمال”.

يشمل المؤتمر عدة جلسات علمية مهمة منقسمة على مجموعتين تُناقش خلالهما العديد من الأوراق البحثية من مختلف الجامعات الليبية المشاركة.

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