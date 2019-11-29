أكبر 3 كنائس تقرع أجراسها في نينوى العراقية بعد إعادة إعمارها

احتفل مسيحيو محافظة نينوى العراق ية صباح اليوم الجمعة بإعادة إعمار ثلاث كنائس

وقرعت أجراس الكنائس الثلاث في قضاء الحمدانية وبلدة القوش وبرطله منذ الصباح الباكر حيث تزامن انتهاء عملية إعادة الإعمار مع عودة المئات من العوائل المسيحية من رحلة النزوح والهجرة وإعادة الأمن والأمان لمناطقهم في سهل نينوى .

وقال المطران عماد حنا من كنيسة الطاهرة أكبر كنائس سهل نينوى في قضاء الحمدانية لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.ا)ان” الكنائس التي قرعت أجراسها هي كنيسة الطاهرة وكنيسة مار شمعون وكنيسة العذراء بعد أن تم اعمارها من قبل منظمات أجنبية مولتها بالتعاون مع الحكومة الاتحادية ومبالغ تنمية الأقليم التي خصصت مبالغ لإعمار هذه الكنائس “.

ويضيف عدي ايشو مطران كنيسة العذراء أن ” عودة الحياة لهذه الكنائس الثلاث أعاد البهجة والسرور في نفوس المكون المسيحي الذي يسعى الى زرع الحب والسلام وإعادة الأمل للعيش بسلام داخل موطنهم الأم نينوى في عراق موحد خالي من الحروب والإرهاب “.

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