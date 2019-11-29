قائد فرنسي: داعش ليس وراء تصادم طائرتين عسكريتين في مالي

صرح فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيش الفرنسي لمحطة (آر.إف.آي) الإذاعية الفرنسية اليوم الجمعة إن حادث تصادم طائرتي هليكوبتر عسكريتين فرنسيتين في مالي يوم الثلاثاء لم يقع نتيجة التعرض لنيران تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت مجموعة سايت الأمريكية المعنية برصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت أن تنظيم داعش الإرهابى في غرب إفريقيا أعلن أمس الخميس أن طائرتي الهليكوبتر تصادمتا بعدما تراجعت إحداهما تحت نيران مقاتلي التنظيم، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وقال لوكوانتر إن فرنسا لا تعتزم الانسحاب من مالي لكنها تحتاج المزيد من الدعم من حلفائها.



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