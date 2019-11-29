القضاء العراقي يشكل لجنة للتحقيق في اضطرابات ذي قار

صرح متحدث عراقي اليوم الجمعة أن مجلس القضاء الأعلى في العراق شكل هيئة تحقيق في الاحداث التي شهدتها محافظة ذي قار (375كم جنوبي بغداد).

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي إن ” مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين”.

وكانت الحكومة العراق ية قد قررت إجراء تحقيق مع الفريق الركن جميل الشمري على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة ذي قار وراح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 32 قتيلاً وأكثر من 250مصابًا.

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