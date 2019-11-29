ليس أرتيتا.. تقارير: نونو سانتو المرشح الأول لتدريب أرسنال

نونو سانتو المدير الفني لولفرهامبتون.

وذكر الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو في تقريره لشبكة “سكاي سبورت” إيطاليا، والصحفي الفرنسي محمد بوحفصي في إذاعة “أر إم سي” الفرنسية أن مدرب ولفرهامبتون هو الخيار الأول لإدارة أرسنال لخلافة أوناي إيمري.

وأشار الثنائي إلى أن المفاوضات بدأت بالفعل مع جورجي مينديز وكيل أعمال المدرب البرتغالي للاتفاق على التعاقد.

ويتولى المفاوضات من قبل أرسنال راؤول سانيلهي مدير كرة القدم في النادي اللندني.

وحال التوصل لاتفاق فإن أرسنال سيتعين عليه دفع تعويض مالي لولفرهامبتون.

ولا تمنع لوائح الدوري الإنجليزي أي مدرب من تولي مسؤولية فريقين مختلفين في ذات الموسم.

ويتولى سانتو قيادة ولفرهامبتون منذ صيف عام 2019 وقاد الفريق للصعود للبريميرليج مباشرة ثم التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

وضمن الفريق تأهله لدور الـ32 تحت قيادة المدرب البرتغالي بل وينافس على صدارة مجموعته مع سبورتنج براجا البرتغالي.

وقاد سانتو ولفرهامبتون في 124 مباراة فاز في 68 وتعادل في 28 وخسر في 28.

وسجل الفريق مع المدرب صاحب الـ45 عاما 200 هدفا واستقبل 133.

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