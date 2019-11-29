ليفربول يقدم طلبا لزيادة مقاعد أنفليد

بطل إنجلترا يسعى لإضافة 7000 مقعد والتي تضم حاليا 9000 مشجع بما فيها مشجعي الضيوف.

تحرك إدارة الريدز يأتي بعد إنهاء التعديلات في مدرج الملعب الرئيسي، والتي زادت من خلالها المقاعد إلى 54 ألف مقعد.

وأصدر ليفربول أول صور للتوسع المقترح وستكون معظم المقاعد الإضافية ستكون مخصصة “للاستخدام العام”.

وقال أندي هيوز كبير موظفي العمليات بالنادي: “نحن نعمل من أجل إنشاء مدرج أنفيلد الموسع الذي سيشهد حوالي 7000 مقعد إضافي”.

وواصل “ستكون غالبية هذه المقاعد مخصصة للاستخدام العام، ونتوقع أن يتم تخصيص بعض المقاعد لحضور حفل عشاء أو صالة رياضية من أجل ضمان الجدوى الاقتصادية للتوسع”.

وأضاف “هناك حاجة لمزيد من التوصيف ونتوقع تقديم المزيد من التفاصيل في المرحلة الثانية للتشاور في أوائل العام المقبل”.

ويأمل ليفربول أيضا إمكانية الحصول على إذن دائم لعقد أحداث أخرى في ملعب أنفيلد، بما في ذلك الحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم الأميركية ومباريات GAA خارج موسم كرة القدم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا