تأثير اشتباكات الجنوب على معركة طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة ،العميد خالد المحجوب ،أن الاشتباكات في الجنوب لم ولن تؤثر على خط سير المعركة في طرابلس ،موضحا أن لكل جبهة غرفة عمليات خاصة، مجهزة للاعتماد على نفسها في إطار الخطط الموضوعة لها من غرفة العمليات الرئيسية.

و قال المحجوب في تصريح صحفي ،إن غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية ،حققت مزيدا من الانتصارات و أن كتائب الجيش الليبي تتقدّم ميدانيا في عدد نقاط جديدة ،دون أن يسميها ،مؤكدا أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في معركة طرابلس.

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