اخبار

قبرص تشجب اتفاق الحدود البحرية بين الوفاق وتركيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

نيقوسيا-العنوان

انتقدت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الجمعة، اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين الحكومتين التركية والوفاق باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط الأخرى.

وقالت الوزارة، إن مذكرة التفاهم التي وقعتاها الحكومتين ليس لها أي صلاحية قانونية، ولا يمكن أن تقوض حقوق قبرص أو الدول الساحلية الأخرى.

وأضافت، إن تشويه تركيا للقانون الدولي لا يمنحها أي حقوق قانونية ويثبت أن أنقرة وحدها في وجهات نظرها.

وكان اتفاق ترسيم الحدود الموقع بين الوفاق وتركيا يوم الأربعاء في إسطنبول قد ووجه باعتراضات شديدة من قبل مجلس النواب والحكومة المؤقتة، كما لاقا استنكارًا من قبل كل من اليونان ومصر.

الوسوم

#قبرص تركيا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك