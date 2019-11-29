قبرص تشجب اتفاق الحدود البحرية بين الوفاق وتركيا

نيقوسيا-العنوان

انتقدت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الجمعة، اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين الحكومتين التركية والوفاق باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط الأخرى.

وقالت الوزارة، إن مذكرة التفاهم التي وقعتاها الحكومتين ليس لها أي صلاحية قانونية، ولا يمكن أن تقوض حقوق قبرص أو الدول الساحلية الأخرى.

وأضافت، إن تشويه تركيا للقانون الدولي لا يمنحها أي حقوق قانونية ويثبت أن أنقرة وحدها في وجهات نظرها.

وكان اتفاق ترسيم الحدود الموقع بين الوفاق وتركيا يوم الأربعاء في إسطنبول قد ووجه باعتراضات شديدة من قبل مجلس النواب والحكومة المؤقتة، كما لاقا استنكارًا من قبل كل من اليونان ومصر.