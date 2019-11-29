احتفالات في ساحة التحرير بالعراق عقب إعلان رئيس الوزراء استقالته

احتفل المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير وساحة الخلاني وسط بغداد بعد إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تقديم الاستقالة إلى البرلمان العراقي .

وهتف المتظاهرون بشعارات انتصر العراق بسواعدكم وصبركم وعاش العراق وعاشت الثورة وعاش المجاهدون، كما لوح الآلاف من المتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني بإعلام العراق ابتهاجا بقرار رئيس الحكومة بالاستقال.

وطاف المتظاهرون في ساحة التظاهر في مسيرات فرح وكرنفالات احتفالية وهم يرددون بشعارات عاشت الناصرية وشهداؤها الأبرار.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا