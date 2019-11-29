اقتراب محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق بعد رفض استئنافه في اتهامه بالفساد

اقترب رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما من المثول أمام المحاكمة في تهم تتعلق ب الفساد ، بعدما رفضت محكمة عليا في البلاد، اليوم الجمعة، استئنافا كان تقدم به.

وكان من المقرر أن يمثل زوما ، الذي يواجه عدة اتهامات ب الفساد ، أمام المحاكمة في 15 أكتوبر الماضي، ولكن محاميه قدموا استئنافا ضد القرار.

ورفضت المحكمة العليا في بيترماريتزبورج بإقليم كوازولو-ناتال، شرقي البلاد، وهو مسقط رأس زوما ، الاستئناف وطالبته بدفع تكاليف الإجراءات القانونية.

ومن المتوقع إقامة المحاكمة العام المقبل، رغم أن زوما يمكن أن يتوجه إلى محكمة الاستئناف العليا، وهو أمر من شأنه أن يطيل أمد الإجراءات القضائية التي تعود إلى عام 1999 بشأن النظر في رشى مزعومة في إطار صفقة أسلحة بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وكان زوما يشرف على الصفقة مع شركة تاليس الفرنسية، عندما كان نائبا لرئيس البلاد.

وواصل فريق الدفاع عن زوما (77 عاما) الدفع بأن الاتهامات الموجه له يجب إسقاطها نظرا للتدخلات السياسية والتأجيل غير المنطقي للمحاكمة. ولكن هيئة الادعاء الوطنية قالت، إن هناك مصلحة عامة واضحة في ضمان المحاكمة، وأنه لا يوجد دليل على وجود دوافع سياسية وراء الاتهامات. وفي عام 2007، جرى توجيه 16 اتهاما ل زوما ب الفساد المالي وغسل الأموال والتزوير، وجرى إسقاط الاتهامات المتعلقة بتلقيه أموال على صلة بصفة تاليس، قبل أن يصبح رئيسا في عام 2009. وفي أوائل عام 2918، وجهت هيئة الادعاء الوطنية اتهاما جديدا، لتقرر أنه يحب محاكمة زوما . واضطر زوما إلى الاستقالة من منصب الرئيس وسط ضغوط مكثفة من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

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