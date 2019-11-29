مؤتمر مورينيو: حاولت إخفاء دموعي عندما علّمت بفاجعة لاعب يونايتد.. وأعرف شعور إيمري

قبل يومين رسم الشاب ماكس تايلور لاعب مانشستر يونايتد، البسمة على كل جماهير الكرة، عندما تواجد في قائمة فريقه لأول مرة منذ تعافيه من مرض السرطان.

قبل 12 شهرا كان يُعالج بالكيماوي للقتال ضد السرطان، والآن عاد لممارسة كرة القدم من جديد، وحرص على الحديث عن حرارة الرعاية التي قدمها له مورينيو أثناء فترة الأخير في يونايتد.

عودة تحدث عنها مورينيو قائلا: “لم أكن أنا فقط الذي حرص على الاهتمام بـ ماكس تايلور، بل كل شخص في مانشستر”.

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي “كانت صدمة كبيرة لنا عندما علمنا بتلك الأخبار. هو شاب رائع وموهبة كبيرة. الكل كان مصدوما من الخبر، ولكن أعتقد إن أول من حفز الجميع كان اللاعب نفسه”.

وتابع “الأمور كانت صعبة للغاية علينا عندما أخبرنا بتلك الأخبار. حاولت إخفاء دموعي عندما علمت بتلك الفاجعة. هو كان مستعدا للقتال، كان رائعا حقا ومن الرائع عودته مجددا”.

وأكمل حديثه قائلا: “لقد انتصر الآن في أكبر تحدي في حياته. لن يمر بأي تحدي أكبر من ذلك، ولذلك سعيد للغاية من أجله. قصته رائعة وأتمنى له التوفيق دائما”.

انتهى حديث مورينيو عن الرائع تايلور، وحان وقت حديثه عن بدايته مع توتنام ولقاء بورنموث.

مورينيو قال: “أول 10 أيام لي كانت جيدة جدا هنا. بكل تأكيد النتائج هي الأهم. كان من الرائع البداية بتحقيق انتصارين. أردنا حصد 3 نقاط مهمة في الدوري للاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وأردنا الانتصار في دوري الأبطال للوصول للدور المقبل”.

وتحدث مورينيو عن (نجحت في تحقيق 4 انتصارات في أول 4 مباريات لك مع تشيلسي وبورتو ويونايتد، فهل تُكرر ذلك بالفوز على بورنموث ويونايتد؟) قائلا: “سيكون ذلك رائعا بكل تأكيد ولكن كل مباراة صعبة للغاية”.

وأردف “الأمر هام ليس بسبب رقمي القياسي، بل لأننا نحتاج للانتصار لأننا بعيدين بـ 12 نقطة خلف المراكز المؤهلة لدوري الأبطال”.

واستكمل “مواجهة بورنموث ستكون صعبة للغاية. إيدي هاو لا يحتاج لكلمات إشادة مني، عمله واضح للجميع. الكل يعرف مدى جودته ومدى صعوبة اللعب ضده. تنتظرنا مواجهة صعبة”.

وأشار “أرى بإن إيدي هاو جاهز لتدريب فريق أكبر من بورنموث، والكثير يعتقد ذلك ليس أنا فقط، مع كل احترامي لفريق بورنموث الرائع”.

ماذا عن تطور مستوى ديلي آلي مع مورينيو؟ أجاب جوزيه “أعتقد بأنه عليك التحدث معه هو. أنا لا ألعب ولا أقاتل ولا أركض، بل هو من يفعل ذلك. نحن نحاول فقط توفير أجواء وعوامل مناسبة له لكي يتألق”.

وشدد “لا أطلب من ديلي آلي أن يكون رجل المباراة في كل لقاء، فقط أريده أن يُقدم أفضل ما لديه دائما”.

وتطرق مورينيو للحديث عن إقالة إيمري والرد على أنباء اقترابه من تدريب أرسنال قبل تولي قيادة توتنام.

ووصف مورينيو شعوره بعد إقالة إيمري قائلا: “تلك الأنباء دائمة ما تكون سيئة للغاية. أشعر بما يشعر به الآن”.

وأوضح “شعرت بذلك عندما كُنت طفلا وأقيل والدي، وشعرت بذلك عندما تعرضت للإقالة، ولذلك أنا حزين للغاية من أجله”.

ويرى مورينيو “إيمري مدرب رائع. سيرتاح قليلا ثم سيظهر اهتمام بعض الأندية الكبيرة به”.

ورد مورينيو على التقارير البريطانية التي أشارت إلى ، قائلا: “لا مجال للحديث عن ذلك الآن. الأمر لم يحدث ولن يحدث الآن”.

وأتم “أنا سعيد للغاية الآن في توتنام وإذا وضعت أمامي أي عرض من أي فريق في العالم الآن، لن أرحل”.

وبدأ مورينيو مهمته مع توتنام ونجح في تحقيق الانتصار في أول مباراتين له مع الفريق. انتصر أمام وست هام في الدوري الإنجليزي، وأمام أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد توتنام لمواجهة بورنموث يوم السبت في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما بورنموث في المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة.

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