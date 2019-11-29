سكاي: رودجرز ينضم لقائمة مرشحي تدريب أرسنال

المدفعجية أعلنوا إقالة إيمري من منصبه على خلفية تراجع النتائج إذ لم يحقق الفوز في سبع مباريات متتالية في كل البطولات وهو رقم لم يتحقق منذ عام 1992.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن براندن رودجرز ضمن المرشحين لتولي المهمة الفنية مع تحقيقة نتائج رائعة رفقة الثعالب خلال الموسم الجاري جعلته يحتل المركز الثاني في الترتيب.

ويملك ليستر 29 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، وحقق 5 انتصارات متتالية في المسابقة منذ خسارته من الريدز 2-1 في الجولة الثامنة.

ماسيمليانو أليجري مرشح بقوة كذلك، وفقا للشبكة، خاصة مع عدم قيادته لأي فريق في الوقت الحالي.

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وقاد إيمري أرسنال في 78 مباراة فاز في 43 وخسر في 20 وتعادل في 15.

وسجل أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني 156 هدفا واستقبل 105 هدفا.

ولم يحقق إيمري أي بطولة مع أرسنال فيما تمثل أفضل إنجاز هو التأهل لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي قبل الهزيمة من تشيلسي.

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