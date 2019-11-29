برشلونة يعلن غياب ديمبيلي 10 أسابيع

وبدأ ديمبيلي مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكنه استبدل في الشوط الأول بسبب الإصابة ليغادر الملعب باكيا.

وكان برشلونة قد أوضح سابقا في بيان مقتضب أن ديمبيلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية غيابه لـ10 أسابيع، بحسب الموقع الرسمي للفريق الكتالوني.

وشارك ديمبيلي في 8 مباريات فقط هذا الموسم سجل خلالها هدفا وحيدا.

ومنذ بداية الموسم الجاري أجبرت الإصابات عثمان على الغياب عن 12 مباراة نتيجة الإصابات العضلية المتكررة.

40 مباراة هي إجمالي غيابات صاحب الـ22 عاما عن برشلونة منذ انضمامه في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وبذلك تأكد غياب ديمبيلي عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل، وعودته مع بداية العام الجديد، وبطبيعة الحال لن يتواجد الدولي الفرنسي أمام أتليتكو مدريد الأحد المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا