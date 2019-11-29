الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي يقدم استقالته

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراق ي حميد الغزي، اليوم الجمعة، أنه قدم استقالته من منصبه، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراق ية الرسمية.

وتأتي استقالة الغزي بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إنه سيرفع طلب استقالته إلى البرلمان العراق ي.

وفي وقت سابق اليوم، قال عبد المهدي في بيان إنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل، وتخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الجانبين ، وإصابة الآلاف.

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