تعليق إضراب محطات البنزين في لبنان

أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس تعليق إضراب محطات البنزين ابتداء من مساء اليوم، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد أفادت الوكالة في وقت سابق بأن محتجين قطعوا بالسيارات مسلكي أوتستراد البداوي بين طرابلس وعكار احتجاجًا على إقفال محطات المحروقات وعدم توفر البنزين.

وكان أصحاب محطات المحروقات قد بدأو صباح أمس الأول الخميس إضرابًا مفتوحًا.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات وإن النقابة ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل.

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