قتيلان في عملية طعن إرهابية وسط لندن

أسفر هجوم بالسكين، أمس الجمعة، نفذه رجل يرتدي حزامًا ناسفًا مزيفًاعن مقتل شخصين عند جسر لندن، قبل أن تقتله الشرطة التي صنّفت الحادثة بأنّها “إرهابية”.

وأعلنت رئيسة جهاز الشرطة في لندن كرسيدا ديك أنّ ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضًا في هذا الهجوم الذي يعيد إلى الأذهان الاعتداء الإرهابي الذي وقع في المنطقة نفسها قبل عامين وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 بجروح.

ونقلت وكالة “برس اسوسيايشن” البريطانية عن مصدر أمني أنّ منفذ الهجوم كان معروفًا من الشرطة وأنّه مرتبط بـ”جماعات إرهابية”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّه كان يرتدي طوقًا إلكترونيًا بعدما استفاد من إطلاق سراح مشروط.

وأوضحت “ذي تايمز”، نقلًا عن مصادر حكومية، أن المعتدي شارك الجمعة في محاضرة نظمتها جامعة كمبريدج حول إعادة تأهيل السجناء في “فريشمونغرس هول” الذي يقع شمال جسر لندن.

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