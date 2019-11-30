احتجاج في نيوزيلندا على تشديد قوانين حيازة السلاح

نظم نحو 50 من مالكي الأسلحة النارية في نيوزيلندا احتجاجا، اليوم السبت، على تشديد قوانين حيازة السلاح بعد حادث إطلاق نار جماعي في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في مارس في هجوم أسفر عن مقتل 51 مسلما.

وحظيت جهود رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للحد من استخدام السلاح بإشادة عالمية، لكن على المستوى المحلي ومع قرب إجراء انتخابات عامة في العام المقبل تواجه مقاومة من الحزب الوطني المعارض وجماعات الضغط في مجال بيع وحيازة الأسلحة ومن مواطنين عاديين بسبب تشريع طُرح في سبتمبر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مالكي أسلحة نظموا اليوم السبت احتجاجا خلال فعالية في أوكلاند لإعادة شراء السلاح وحملوا لافتات مكتوب عليها شعارات منها “هذا القانون يضر المواطن النيوزيلندي” و”ارفضوا قانون الأسلحة”.

ويشمل التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان في الوقت الراهن تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص بحائزي الأسلحة وتغييرات أخرى.

وفي أبريل وافق البرلمان بالإجماع تقريبا على قوانين تفرض قيودا على استخدام وتداول معظم الأسلحة شبه الآلية.

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