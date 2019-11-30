اتهام مواطن أمريكي بمساعدة كوريا الشمالية على تفادي العقوبات

قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على مواطن أمريكي مقيم في سنغافورة بتهمة مساعدة كوريا الشمالية على استخدام تكنولوجيا العملات الرقمية في تفادي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.

وقال الادعاء الاتحادي في مانهاتن أمس الجمعة إن فيرجيل جريفيث (36 عاما) سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في أبريل نيسان لحضور مؤتمر سلسلة الكتل والعملات الرقمية‭ ‬المشفرة في بيونجيانج رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تمنحه تصريحا بهذا.

وقال الادعاء إن جريفيث الحائز على درجة الدكتوراه من معهد التكنولوجيا في كاليفورنيا قدم في المؤتمر عرضا تفصيليا طرح فيه موضوعات نالت موافقة مسبقة من مسئولي كوريا الشمالية وقدم معلومات تقنية ثمينة وشارك في أحاديث عن استخدام تقنية العملات المشفرة لتفادي العقوبات ولغسل الأموال.

وألقي القبض على جريفيث يوم الخميس في مطار لوس انجليس الدولي ووجه إليه الاتهام بالتخطيط لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، وهو اتهام قد تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا